Під час прощання з Папою закликали потиснути руки на знак миру: кому простягнув руку Трамп

На церемонії прощання з Папою Римським, що відбулася нещодавно, присутнім було запропоновано потиснути руки як символ миру. Серед тих, хто взяв участь у цьому жесті, був і президент США Дональд Трамп.

Після короткої паузи та кількох слів від Меланії Трамп американський лідер почав потискати руки з іншими світовими лідерами. Серед них був і президент Франції Еммануель Макрон, передає 24 Канал.

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Кому Трамп потиснув руку

Під час церемонії прощання з Папою Франциском присутніх закликали потиснути одне одному руки на знак миру. Один з моментів, який привернув увагу камер, став жест президента США Дональда Трампа. Після короткої паузи та кількох слів від його дружини Меланії, Трамп вирушив до інших лідерів і почав обмінюватися потисканням рук.

На церемонії прощання з Папою лідерів закликали до миру: дивіться відео

Серед тих, кому президент США простягнув руку, був президент Франції Еммануель Макрон. Зауважимо, що Трамп тиснув руки й іншим присутнім, однак найдовшим було рукостискання саме з французьким лідером.