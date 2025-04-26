Похорон Папи Римського: хто проводить службу і чи стане цей кардинал новим понтифіком

У суботу, 26 квітня, об 11:00 в Римі розпочалася церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Похоронну службу за понтифіком очолив італійський кардинал Джованні Баттіста Ре.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про кардинала Джованні Баттіста Ре

Так, Джованні Баттіста Ре, який провадить богослужіння за Папою, є церемоніальним головою Колегії кардиналів і колишнім посадовцем Ватикану.

91-річний кардинал не братиме участь у конклаві, який обиратиме наступника Франциска – через свій поважний вік він не є претендентом на папський престол. Кардиналам, яким виповнилося 80 років або більше років, не дозволяється входити до конклаву.

Втім, інсайдери очікують, що він усе ж спробує під час богослужіння дати своєрідний орієнтир своїм співбратам, говорячи про понтифікат Франциска або нинішні потреби Католицької церкви.

На похороні Папи Іоанна Павла II у 2005 році проповідь виголосив німецький кардинал Йозеф Ратцінгер, який, на думку багатьох, проникливо і надихаюче розповів про життя і спадщину покійного понтифіка. Через одинадцять днів Ратцінгера обрали Папою Бенедиктом XVI.

Що говорив у своїй промові Джованні Баттіста Ре

Кардинал Джованні Баттіста Ре розпочав службу з виконання Чину покаяння – способу, за допомогою якого вірні визнають свою гріховність. Невдовзі кардинал виголосив проповідь.

За покійного Папу Франциска, щоб Верховний Пастир, який живе вічно і заступається за нас, прийняв його у своє царство світла і миру,

– вказав голова церемонії.

Ре вказав, що прояви любові та прихильності після смерті Папи свідчать про те, наскільки сильно Франциск "торкнувся умів і сердець людей". За його словами, попри слабкість і страждання наприкінці, Папа Франциск обрав іти шляхом самопожертви аж до останнього дня свого земного життя.

Кардинал також зазначив, що Франциск був "Папою серед народу, з відкритим серцем до кожного" і "був уважним до знаків часу і до того, що Святий Дух пробуджував у Церкві".

Джованні Баттіста Ре додав, що Папа Франциск "досягав сердець людей прямим і миттєвим шляхом".

"Провідною ниткою його місії було переконання, що церква є домом для всіх", – вказав він.

Згадав італійський кардинал і ставлення Папи Франциска до війн. Він зазначив, що понтифік "безупинно підвищував голос", коли йшлося про них. Ре додав, що війна завжди робить світ гіршим, ніж був раніше. "Будуйте мости, а не війни» — це заклик, який він повторював багато разів", – констатував кардинал.