У Ватикані відбувається похорон Папи Римського: онлайн-трансляція

У Ватикані у суботу, 26 квітня, відбувається похорон Папи Римського Франциска. Він відійшов у засвіти кількома днями раніше, попрощатися люди з ним могли впродовж 3 діб.

Сама церемонія буде проходити у скромнішому форматі, так, як і бажав понтифік перед своєю смертю, передає 24 Канал.

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Де дивитися онлайн-трансляцію похоронів Папи Римського

Похорони Папи Римського розпочалася у суботу, 26 квітня, о 10:00 за місцевим часом (11:00 за київським) у Ватикані. Церемонія поховання Франциска проходить на відкритому повітрі перед базилікою Святого Петра.

Службу очолив декан Колегії кардиналів Джованні Баттіста Ре. Наприкінці відспівування Ре виголосить завершальну молитву, і тіло з Ватикану буде перенесено до Санта-Марія-Маджоре у Римі для поховання.

Похорони Папи Римського: дивіться онлайн-трансляцію

Варто зазначити, що ще у своєму заповіті Папа Франциск розпорядився, щоб його похорон проходив менш урочисто, ніж зазвичай, і був більш схожий на прощання зі звичайним християнином.

Він також відмовився від урочистої церемонії запечатування труни та від традиції класти туди викарбувані під час його понтифікату монети.

Понтифік обрав для процесії просту дерев'яну труну, оббиту цинком, і попросив поховати її не в соборі Святого Петра, а в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі.

На прощання з Папою Римським мають прибути багато іноземних делегацій на чолі із лідерами країн. Загалом очікується, що процесію відвідають сотні тисяч людей.