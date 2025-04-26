Понад 400 тисяч відвідали похорон Папи: Ватикан показав приголомшливе відео

На Панахиду за Папою Римським Франциском прийшли люди з різних верств населення. У Ватикані в суботу, 26 квітня, перебували високопосадовці з інших країн, віряни, жителі, бідні та безпритульні. Кардинали під час церемонії прощання провели проповідь.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Vatican News.

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Масовість похорону Папи Франциска

Загалом за даними пресслужби Святого Престолу, церемонію прощання з Папою Римським Франциском відвідали понад чверть мільйона людей.

На площі Святого Петра попрощалися з Папою Франциском. Тут пройшла урочиста літургія, яку очолив кардинал Джованні Баттіста Ре – декан Колегії кардиналів. Також до прощання з Папою Франциском доєдналися близько 250 кардиналів, патріархів, архієпископів, єпископів, священників та мирян.

Кардинал та всі присутні заглибилися в історіях про основні моменти насиченого папства Франциска. У проповіді Джованні Баттіста Ре відзначив неповторний стиль Папи Франциска, його близькість до людей і спонтанність дій до самого кінця. Підкреслили також глибоку любов Папи до Церкви.

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Папа Римський Франциск помер у віці 88 років 21 квітня. У нього стався інсульт, а до цього понтифік лікувався від важкої пневмонії. При народженні він отримав Хорхе Маріо Бергольйо, а у 2013 році став Папою після зречення Бенедикта XVI. З того часу й до кінця життя він звався Франциском. Віряни дуже любили Папу за його добрий характер та світлі наміри.