У Києві попрощалися з Роландом Франком: фото

У столиці попрощалися із громадським і культурним діячем, дипломатом і вченим Роландом Франком. Останній онук Івана Франка помер 11 серпня у Києві.

Роланда Франка поховають 13 серпня у родинній могилі на Байковому кладовищі в Києві. Родичу Івана Франка було 89 років.

Нагадаємо Помер останній онук Івана Франка Роланд

Прощання з Роландом Франком у Києві

Церемонія прощання із видатним діячем відбулася в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Аби провести в останню путь Роланда Франка, прийшли його рідні і близькі, колеги та друзі.

Із прощальним словом зокрема виступили племінник Роланда Франка та міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

Прощання з Роландом Франком у Києві / Фото Вікторії Балан для 24 каналу

О 14 годині відбудеться заупокійна панахида у церкві Святого Миколая Мирликійського на Аскольдовій Могилі. Заупокійна літургія за Роландом Франком відбудеться цього ж дня і у Львові: у церкві святої Софії, що поряд з Домом Франка.

О 15 годині Роланда Франка поховають на Байковому кладовищі у родинному склепі. Внук Івана Франка і голова правління Міжнародного фонду його імені помер у віці 89 років.



У Києві попрощалися із внуком Івана Франка – Роландом / Фото Вікторії Балан, 24 канал



Його поховають на Байковому кладовищі / Фото Вікторії Балан, 24 канал

У Києві зведуть пам'ятник Каменяру

Слова скорботи висловив і міський голова Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що був знайомий із Роландом Франком особисто. Про видатного діяча він відгукнувся лише теплими словами.

Кличко відзначив, що Роланд Франко не дожив декількох тижнів до встановлення каменю, де згодом мали б звести скульптурну композицію на честь Івана Франка.

Композицію, яку зведе Міжнародний фонд Івана Франка, встановимо на перехресті вулиць Липської та Інститутської, на місці демонтованого в рамках декомунізації пам'ятника Мануїльському,

– відзначив Віталій Кличко.



Роланд Франко біля пам'ятника свого дідуся / Фото зі сторінки Віталія Кличка

Текст публікації Віталія Кличка

Друзі! Сумно і боляче втрачати найвідданіших патріотів України… Буквально кілька тижнів не дожив до події, про яку так мріяв,- встановлення каменю на місці, де згодом зведуть скульптурну композицію великому українцю Івану Франку, його онук Роланд Тарасович Франко. Ми були знайомі з Роландом Тарасовичем особисто. Також, під час парламентської кампанії 2012 року, він був активним членом «УДАРу», завжди підтримував громадські та культурні заходи партії. Завжди радо спілкувався із молоддю. Був дуже доброю, щирою і мудрою людиною.

Світла Вам пам‘ять, Роланде Тарасовичу…

Столиця, на звернення Міжнародного фонду Івана Франка визначила місце, де наприкінці серпня буде встановлений камінь і незабаром спорудять скульптурну композицію Каменяру. Композицію, яку зведе Міжнародний фонд Івана Франка, встановимо на перехресті вулиць Липської та Інститутської, на місці демонтованого в рамках декомунізації пам'ятника Мануїльському.

Що відомо про онука Івана Франка

Джерело: Львівська міська рада