У Чернівцях попрощалися з колишнім міським головою Миколою Федоруком

У Чернівцях попрощалися з багаторічним міським головою Миколою Федоруком. Попрощатися з мером прийшли сотні людей.

Він пробув на посаді понад 15 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та Чернівецьку ОДА.

Дивіться також Помер Микола Федорук – багаторічний міський голова Чернівців

У Чернівцях прощаються з Миколою Федоруком

Громадянська та міжконфесійна релігійна панахида пройшли у приміщенні музично-драматичного театру ім. О.Кобилянської. Віддали шану Миколі Трохимовичу й біля Ратуші – у центрі міста, яке він любив усім серцем.

"Провести його в останню життєву дорогу прийшли сотні людей. Вони пам'ятимуть Миколу Федорука як патріота, який щиро вболівав за долю Чернівців та України і зробив чимало для розвитку місцевого самоврядування у нашій державі, вимогливого і професійного, мудрого керівника, при цьому відкриту, щиру і добру людину, хорошого друга і наставника", – зазначили у ОДА.

Біля міської ради сурмач востаннє для Миколи Федорука зіграв "Марічку" – пісню, яку щодня впродовж 20 років виконують з вежі ратуші опівдні.

Коли прощання біля міськради закінчилось й тіло несли до похоронного авто, містяни кілька хвилин безперервно аплодували ексмерові.

У Чернівцях прощалися з ексмером Миколою Федоруком