Покарали виховательку, через яку 4-річний хлопчик у Запоріжжі випав з вікна

29 жовтня 2021 , 17:54
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Джерело:

Запорізька обласна прокуратура

На Запоріжжі з вікна дитсадка випав хлопчик. Вихователька просто забула його у приміщенні і пішла гуляти на двір з іншими дітьми.

Суд постановив, що саме вихователька винна у травмуванні хлопчика. Відповідний вирок винесли у суді міста Запоріжжя. 

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Яке покарання отримає вихователька

На суді обвинувачена визнала свою вину та попросила пробачення у потерпілої – матері хлопчика. Жінка повідомила, що син почуває себе добре та не наполягала на суворому покаранні.

Вироком суду жінці призначили покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 3 роки з позбавленням права обіймати посади вихователя 2 роки. На підставі статті 75 її звільнили від відбування покарання і призначили іспитовий термін на 1 рік.

Хлопчик випав із вікна: детальніше про інцидент

Автор: Вероніка Климська