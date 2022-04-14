Покарання чоловіків, які не повернуться з-за кордону під час війни: як голосуватимуть "слуги"

У Верховній Раді з'явився законопроєкт №7265, який пропонує запровадити відповідальність для чоловіків призовного віку, які виїхали з України та не повернулися під час воєнного стану.

Очільник фракції Давид Арахамія наголосив, що "слуги" не підтримуватимуть законопроєкт.

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За словами Арахамії, у такому вигляді ця законодавча норма є шкідливою і небезпечною як для оборони України сьогодні, так і для відбудови її у майбутньому.

Сотні тисяч українців повернулися додому, щоб захищати свою країну під час війни. Багато з тих, хто залишився, працює за кордоном і пересилає в Україну гроші як допомогу сім’ям чи як пожертвування до фондів оборони країни,

– пояснив очільник фракції.

Він додав, що запропонована норма жодним чином не вирішує тієї мети, яку насправді треба досягнути: покарати декілька десятків посадовців, чиновників та депутатів, які втекли з України під час війни.

"Будемо шукати інших способів покарання цих осіб. Щодо решти людей ніяких санкцій не буде і бути не може. Ми зацікавлені у тому, щоб після завершення бойових дій, після нашої перемоги, всі наші громадяни повернулися в Україну, працювали над її відновленням і мали змогу жити звичним життям", – підсумував Арахамія.

Додамо, що після цинічного нападу Росії на Україну 870 тисяч українців повернулися на Батьківщину. Серед них багато чоловіків, які хочуть захищати свою землю.

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