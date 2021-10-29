Покарання за 60 загиблих: у Росії оголосили вироки за пожежу в ТЦ "Зимова вишня"
Джерело:Baza
У березні 2018 році у торговому центрі "Зимова вишня", що у російському Кемерово, спалахнула масштабна пожежа. Вогонь забрав життя 64 осіб, серед яких 40 – діти. Суд поставив крапку у резонансній справі лише через 3 роки.
Кемеровський суд озвучив вироки для підозрюваних у справі про пожежу у "Зимовій вишні".
До теми З торговельного центру у Кемерові, де відбулася смертельна пожежа, зняли арешт
Хто отримав покарання:
- гендиректорка компанії-власника торгового центру Юлія Богданова – 14 років ув'язнення;
- гендиректорка торгового центру Надія Судденок – 13,5 років ув'язнення;
- керівник гасіння пожежі Андрій Бурсін – 6 років ув'язнення;
- начальник пожежного караулу Сергій Генін – 5 років;
- охоронець Сергій Антюшин – 8 років;
- технічний директор торгового центру Георгій Соболєв – 11 років;
- голова компанії з обслуговування протипожежної системи Ігор Полозіненко – 6,5 років;
- його підлеглий Олександр Нікітін – 5,5 років.
У ТЦ була лише створена видимість протипожежної безпеки
За версією слідства, гендиректорка компанії Юлія Богданова створила організоване угруповання, яке лише створювало видимість того, що в "Зимовій вишні" дотримуються правил пожежної безпеки. Гендиректорка самого центру не проконтролювала, щоб її співробітники знали, як діяти при пожежі.
Охоронець Антюшин не увімкнув систему оповіщення, коли пожежа почалась. Вироки оголосили і пожежникам – Бурсіну та Геніну. Генін направив рятувальний загін не по тому маршруту, пожежники просто знайшли замкнені двері і не змогли врятувати людей. Бурсін, вважає суд, не організував правильну операцію порятунку.
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Що відомо про смертельну пожежу у Кемерово
- Жахлива пожежа спалахнула 25 березня 2018 року – у батутній кімнаті.
- Туди хтось з дітей приніс запальничку.
- Не спрацювали ані сигналізація, ані система протипожежної безпеки.
- Загинули 64 людей, серед яких більшість – діти.
- Травмовані були ще близько 80 осіб.
- Трагічно відому будівлю планували зносити.