Покарання за військові злочини: Рада схвалила законопроєкт

Верховна рада у другому читанні схвалила законопроєкт про покарання за військові злочини. Він передбачає певні терміни ув'язнень за різні правопорушення.

Законопроєкт №2689 підтримали 248 нардепів. У ньому прописали особливості кримінальної відповідальності військових командирів, начальників, інших людей, що фактично діють як військові командири, за відповідні міжнародні злочини.

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Що передбачає законопроєкт

За публічні заклики до акту агресії або розв’язування збройного конфлікту неміжнародного характеру, виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій або їх розповсюдження каратимуть ув'язненням до 3 років.

Від 10 до 15 років або довічне "світить" за планування, підготовку, ініціювання або вчинення акту агресії. Через серйозність і масштаб це є грубим порушенням Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Умисне вбивство людини, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права, у зв’язку з міжнародним збройним конфліктом чи збройним конфліктом неміжнародного характеру теж каратиметься ув'язненням – 10 – 15 років або довічне.

Крім того, ув'язнення від 7 до 15 років загрожує за інші злочини:

депортацію населення, виселення людей з місцевості, де вони законно перебували.

вербування або залучення підлітка до 15 років до складу збройних сил чи інших державних військових формувань або інших, крім державних.

позбавлення людини права на справедливе та належне судочинство;

наругу над людською гідністю, захоплення заручників,

зґвалтування, сексуальна експлуатація,

катування, проведення будь-яких дослідів над людиною чи застосування до неї незаконних методів лікування,

поранення особи.

За навмисне захоплення або пошкодження майна загрожує позбавлення волі – від 6 до 12 років або навіть більше. Звісно, це за умови, якщо дії не спричинені військовою необхідністю. Якщо порушення мали масштабний характер, вони каратимуться позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

Ув'язнення від 7 до 12 років загрожує за умисне заподіяння удару у зв’язку зі збройним конфліктом по персоналу, цивільному об'єкту, матеріалах, авто тощо. Якщо це призвело до смерті чи поранення людини, то можуть навіть засудити до довічного. Каратимуть також за незаконне використання під час конфлікту відмітної емблеми або розпізнавального знаку, що встановлений міжнародним гуманітарним правом, форми одягу ворога чи ООН.

Законопроєкт внесли до Ради ще у грудні 2019 року, а у вересні 2020 року нардепи прийняли його за основу.