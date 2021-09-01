"Покатав" на капоті: у Запорізькій області п'яний таксист зламав ноги поліцейському

Моторошна ситуація сталася 31 серпня на Запоріжжі. Там неадекватний таксист намагався втекти від правоохоронців на авто і збив одного зі співробітників поліції. Як наслідок – поліцейський отримав перелом обох ніг.

Сталося це в останній день літа у середмісті селища міського типу Михайлівка, що на Запоріжжі.

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З чого все почалося

Приблизно об 11:00 співробітники патрульної поліції зупинили автомобіль Mazda за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував місцевий житель 1950 року народження. Патрульні встановили, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Також в його авто була 13-річна пасажирка.

Співробітники поліції запропонували водієві пройти перевірку в медичному закладі, проте він категорично відмовився, зачинився в салоні, завів двигун та скерував транспортний засіб на поліцейського.

Водій "катав" поліцейського 5 кілометрів

Внаслідок цього старший сержант поліції опинився на капоті іномарки. Однак це не зупинило водія і він продовжував набирати швидкість. Mazda проїхала майже 5 кілометрів на великій швидкості й зупинилася, коли скоїла зіткнення з деревом.

Яке покарання світить порушнику

Як наслідок – співробітник поліції отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді переламу обох ніг. Крім того, у неповнолітньої пасажирки діагностували струс головного мозку середньої ступені тяжкості.

Правоохоронці оперативно затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за кількома статтями:

345 про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу;

286-1 про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння;

348 про посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.

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