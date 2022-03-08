Показали наслідки обстрілу школи у Лисичанську
8 березня 2022 , 17:16Читать новость на русском
Джерело:Сергій Гайдай
Голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай показав наслідки "руского міра". Вже який день мирне населення Лисичанська страждає від росіян.
Зокрема окупанти знищили місцеву школу номер 4. Замість дошки та портретів у стіні величезна дірка. На підлозі лежать уламки стін та даху.
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Обстріл школи у Лисичанську:
Кілька днів тому орки обстріляли дитячий дошкільний заклад "Іскорка".
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