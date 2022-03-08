Показали наслідки обстрілу школи у Лисичанську

Голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай показав наслідки "руского міра". Вже який день мирне населення Лисичанська страждає від росіян.

Зокрема окупанти знищили місцеву школу номер 4. Замість дошки та портретів у стіні величезна дірка. На підлозі лежать уламки стін та даху.

До теми На Луганщині росіяни обстріляли садочок і психоневрологічний інтернат

Обстріл школи у Лисичанську:

Кілька днів тому орки обстріляли дитячий дошкільний заклад "Іскорка".



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!