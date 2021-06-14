Це нереально, – показали запис розмови бойовиків, які поширюють фейк про диверсію ЗСУ

Розвідка оприлюднила записи розмови проросійських бойовиків, які поширюють фейк начебто про диверсію ЗСУ у Голубівському. Раніше російські ЗМІ інтенсивно розповсюджували інформацію про загибель 5 своїх найманців.

Окупанти стверджували, нібито бойовики загинули в результаті нападу української диверсійно-розвідувальної групи. Однак насправді найманець у стані алкогольного сп'яніння розстріляв своїх співслужбовців і наклав на себе руки.

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Окупанти хочуть приховати правду

За інформацією воєнної розвідки, щоб приховати дійсну причину загибелі бойовиків, російські пропагандисти цілеспрямовано поширюють суперечливі чутки. Зазначили, що російські ідеологи здійснюють провокацію напередодні зустрічі президентів США та Росії.

Мета – дезінформація світової спільноти, дискредитація ЗС України та посилення антиукраїнських настроїв серед мешканців тимчасово окупованої території України,

– наголосили у розвідці.