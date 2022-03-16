Показали жахливі наслідки обстрілів окупантів багатоповерхівки в Києві
16 березня 2022 , 10:42Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Російські орки знову обстріляли житлові будинки у Києві, цього разу – у Шевченківському районі. У ДСНС показали наслідки.
Осколки від снаряду влучили у багатоповерхівку, стався обвал двох поверхів.
Важливо Росіяни знову обстріляли житловий район Києва: обвалився будинок
Рятувальники вивозили людей
Надзвичайники евакуювали 35 місцевих жителів. Серед них були і старші люди, і діти. Вже відомо про 2 постраждалих.
На місці події працювали 35 рятувальників та 8 одиниць техніки.
Наслідки обстрілу багатоповерхівки у Києві / Фото ДСНС:
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