Показали жахливі наслідки обстрілів окупантів багатоповерхівки в Києві

16 березня 2022 , 10:42
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Джерело:

ДСНС

Російські орки знову обстріляли житлові будинки у Києві, цього разу – у Шевченківському районі. У ДСНС показали наслідки.

Осколки від снаряду влучили у багатоповерхівку, стався обвал двох поверхів.

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Рятувальники вивозили людей

Надзвичайники евакуювали 35 місцевих жителів. Серед них були і старші люди, і діти. Вже відомо про 2 постраждалих.

На місці події працювали 35 рятувальників та 8 одиниць техніки.

Наслідки обстрілу багатоповерхівки у Києві / Фото ДСНС:

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Автор: Ольга Музика