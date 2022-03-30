Показав незахищену дорогу окупантам: Депутату Ізюмської міськради загрожує підозра у держзраді

Депутату Ізюмської міськради Анатолію Фомічевському від партії ОПЗЖ загрожує підозра у держзраді. Він завів в Ізюм російських окупантів, показавши їм незахищену дорогу.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі єдиного телемарафону розповів, що за такі дії Фомічевському загрожує підозра у держзраді за 111 статтею.

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Він також додав, що нині діють закони воєнного часу, то ж при затриманні можуть виникнути певні "непередбачувані події".

Не хочу нікого лякати, я просто всім хочу пояснити: якщо ви допомагаєте ворогу, наша держава має здібності надати відповідь миттєво і це вже було неодноразово доказано,

– заявив Данілов.

Він додав, що нині РНБО працює з усіма документами, які надходять з СБУ та з силових відомств.

Про деяких колаборантів РНБО знала ще до 24 лютого

Секретар РНБО розповів, що про усіх тих колаборантів та "посіпак російського світу" знали набагато раніше.

Ви пам'ятаєте, які превентивні рішення приймав наш президент стосовно закриття проросійських каналів. На сьогоднішній день це вже доведено, що була підготовка до військових дій на цих каналах,

– сказав Данілов.

Він запропонував уявити що було б, якби до цього часу на цих каналах досі лунала російська пропаганда.

Також Данілов пригадав справу проти Медведчука. За його словами, для кума Путіна слово "колаборант" заслабке, оскільки він – зрадник України.

Він зазначив, що наразі в РНБО "більш ніж достатньо" матеріалів щодо "посіпак", які зрадили Україну. Деякі з них виїхали з України ще 23 лютого, але це не означає, що вони уникнуть відповідальності.

Коли наша перемога буде, а вона буде сто відсотків за нами, я в цьому більш ніж впевнений з першого дня нашої війни, ми всіх їх знайдемо, вони всі будуть обов'язково покарані,

– заявив секретар РНБО.

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