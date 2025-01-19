У Чехії на показі історичної військової техніки загинули люди

На півдні Чехії під час демонстрації історичної військової техніки один бронетранспортер перекинувся. Через це 2 людей загинули.

Рятувальникам прилетів на допомогу вертоліт з Австрії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на чеську поліцію.

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Що відомо про інцидент на показі військової техніки у Чехії

Під час показу історичної військової техніки на півдні Чехії один бронетранспортер перекинувся, спричинивши загибель 2 людей.

Як повідомляє чеська поліція в соцмережі X, інцидент стався неподалік колишнього села Сватомирів.

Військовий автомобіль перекинувся і поранив кілька людей. Двоє людей загинули на місці,

– зазначається у заяві.

За інформацією видання Novinky, яке посилається на речника регіональної пожежної служби Романа Крчмаржа, травмовано щонайменше 8 осіб.

"Після прибуття перших підрозділів бригада рятувальної служби вже була на місці. Ми надали допомогу лікарям швидкої допомоги та вжили заходів, щоб запобігти витоку нафтопродуктів з перекинутого автомобіля", – додав Крчмарж.

На місці події був присутній австрійський рятувальний вертоліт, однак після оцінки ситуації його відправили назад.

Зденек Кемені, голова міста Горні Дворшіте, зазначив, що показ був приватним заходом, організованим місцевою військово-історичною асоціацією.