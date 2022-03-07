Показують нібито людяність загарбників: пропагандисти створюють фейкові репортажі

Російське телебачення прагне показати нібито гуманність та людяність своїх загарбників в Україні. Вони створюють численні постановчі репортажі.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Крім цього, окупанти активно працюють у соціальних мережах.

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"Ворог продовжує розповсюджувати контент, створений від першої особи, що негативно висвітлює діяльність Збройних сил України", – зазначили у Генштабі.

Штучно створюють гуманітарні кризи

Росіяни чинять підступно та порушують правила Міжнародного гуманітарного права. Вони обстрілюють цивільне населення, "зелені коридори". Навіть беруть у заручники жінок та дітей, а техніку та боєприпаси зберігають житлових кварталах міст.

Окупанти штучно створюють гуманітарну кризу в населених пунктах, які вони захопили.

Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі та води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок,

– зазначили у Генштабі.

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