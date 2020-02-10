Американський репер влаштував скандал за покерним столом

Відомий американський виконавець репу Nelly організував скандал в одному з казино американського штату Коннектикут.

Співак виступав у цьому закладі. Чесно відпрацювавши на сцені, він вирішив розслабитися і пограти в покер.

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Та спокійно провести час реперові не вдалося. Уже через декілька хвилин трохи перелякані глядачі знімали на відео як Nelly свариться з дилером та адміністрацією. Співак скаржиться на те, що один із його суперників вилаявся на нього та "послав куди подалі".

Зірковий артист вимагав ввести якісь санкції проти опонента, але дилер відмовив, сказавши, що не чув жодних образливих висловів.

Схоже, врешті спільними зусиллями репера вдалося заспокоїти. Nelly пішов стопами свого зіркового колеги по цеху. Два роки тому Drake звинуватив одне з казино у расизмі.