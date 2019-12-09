Антон Якуба виграв у Празі 128 тисяч євро

Російський покерист, який багато років живе й у Києві, Антон Якуба посів друге місце на змаганнях EPT в столиці Чехії. Спортсмен виграв 128,4 тисячі євро у дводенному турнірі, який відкрив цьогорічний етап серії в Празі.

Вхід у змагання коштував 10 тисяч 300 євро. Загалом у турнір зареєструвався 61 учасник. І призовий фонд склав 591 тисячу євро.

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Певний час Якуба навіть йшов з найбільшим стеком серед усіх учасників. Але на фінальний поєдинок тет-а-тет з найкращим покеристом Іспанії Адріаном Матеосом Антон уже виходив у ролі "біднішого" спортсмена.

Адріан Матеос. Фото: pokernews.com



У вирішальній роздачі іспанець парою двійок "добив" суперника. В підсумку зірковий іспанць Матеос поповнив гаманець на 177,5 тисяч євро. Якуба заробив 128,4 тисячі євро. На разі, це рекордний виграш Антона в "живих" турнірах.