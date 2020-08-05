Відомий канадський стрімер Паркер Талбот упіймав потужний апстрік. Впродовж 10 днів "Tonkaaaa" здобув 3 титули у дорогих онлайн-турнірах і поповнив банкрол більш як на 600 000 доларів.

Здобувши свої рекордні призові в кар’єрі наприкінці липня, Паркер підкорив і нокаут турнір – майже 152 тисячі доларів призових. А потрійну корону Талбот оформив в івенті світового покерного туру.

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В турнірі The Big Game за 5200 доларів не пас задніх і українець Андрій Новак. Найуспішніший український покерист у 2020 році записав на свій рахунок 32 500 доларів призових, посівши сьоме місце. На рахунок ж чемпіона Паркера Талбота відправились 200 650 доларів. Канадець відтак є одним із фаворитів в боротьбі за звання найкращого онлайн-гравця року.