Магічна покерна рука дворазового Чемпіона Світу

Жива легенда покеру Дойл Брансон увійшов в історію гри не лише як один із засновників Світової серії і власник 10 браслетів WSOP. "Texas Dolly" зробив знаменитою стартову покерну руку, яку, як правило, гравці одразу ж відправляють у пас.

В Техаському Холдемі із 10-2 немає чого ловити на флопі. Ця стартова рука є однією із найслабших у найпопулярнішому різновиді покеру. А от Дойл Брансон за довгі роки кар’єри завжди ставився до 10-2 із особливою повагою.

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Саме із цим "сміттям" в 1976 році Брансон уперше в кар’єрі підкорив Головну Подію Світової серії покеру. У хедз-апі перед 10-2 не встояли A-J Джессі Альто. Через рік чинний WSOP Main Event титул захистив і пережив справжнє дежавю. У вирішальній роздачі хедз-апу звання дворазового чемпіона світу Дойлу Брансону знову принесли 10-2.



Дойл Брансон на WSOP 1977. Фото: pokercentral

Магія улюбленої руки ще не раз нагадувала про себе легенді і стала справжньою візитівкою Дойла Брансона. Розмінявши дев’ятий десяток, представник "Залу слави покеру" завершив багаторічну кар’єру. Утім його прізвище продовжує лунати за овальними столами. Стартові 10-2 так і називають "Брансон", або "рука Дойла Брансона".