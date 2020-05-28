Покерний філантроп виграв 527 000 доларів в онлайні

Канадський покерний професіонал Ден Сміт із користю для власного банкролу проводить час на карантині. П’ятий гравець у списку "All time money list" (36,7 млн доларів) тріумфував у турнірі хайролерів за віртуальними покерними столами.

Участь у турнірі для покерних товстосумів обійшлась кожному із 68 учасників у 25 500 доларів, завдяки чому призовий фонд виріс до 1,7 мільйона. Свою частку від солідного пирога, утім, отримали лише дев’ятеро. Серед обраних – легенда онлайну Віктор "Isildur1" Блум. Швед не впорався лише із чемпіоном, заробивши призовими 365 500 доларів.

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Власнику титулу Дену Сміту дісталось 527 000 доларів. А це уже третій більш як пів мільйонний виграш канадця в онлайні за час карантину. Успішна гра покериста до душі численним його фанатам, зокрема тим, кому він активно допомагає. Ден Сміт уже не перший рік займається благодійністю і залучає до добрих справ своїх колег по цеху.