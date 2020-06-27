Организаторы Мировой серии покера, которую в этом году из-за пандемии коронавируса приходится проводить в онлайне, объявили расписание соревнований.

Конечно, главный интерес покеристов вызвал Main Event. Главный Турнир серии с бай-ином 5 000 долларов стартует 30 августа и продлится три дня. ME получил гарантированный призовой фонд в 25 000 000 долларов и это самая большая гарантия для одного турнира в истории онлайн-покера!

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В целом же в расписание попали 54 браслетных турнира с общей гарантией в 60 000 000 долларов.

Стартует WSOP Online 19 июля и продлится вплоть до 6 сентября. Самым дорогим турниром серии станет Poker Players Championship, вход в который будет стоить 25 000 долларов, а самым дешевым – BIG 50, побороться за браслет в котором можно будет, выложив за билет всего 50 долларов.