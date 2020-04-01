Українець став володарем чемпіонського персня WSOP Circuit

Український покер-про Валентин "tiktakonelov" Шабельник зумів тріумфувати на одному із турнірів престижної онлайн серії WSOP Online Super Circuit Series.

Турнір з Безлімітного Холдему із гарантією 30 тисяч доларів зібрав аж 435 охочих заплатити бай-ін у 300 доларів, тож вони у 4 рази перебили гарантію. 79 170 доларів склав звичайний призовий фонд, а ще 43 500 розіграли у вигляді баунті. За кожен нокаут покеристи отримували по 100 доларів.

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До призової зони потрапили 75 спортсменів, а найкращим з них виявився саме українець Валентин Шабельник. За перше місце він отримав 19 396 доларів, ще 750 доларів "tiktakonelov" заробив як баунті. У хедз-апі Шабельник, до слова, переміг відомого професіонала Ентоні "heheh" Зінно, який за кар’єру у живих турнірах виграв уже більше 10 мільйонів доларів.

Валентину Шабельнику до цієї позначки ще далеко, але він схоже впевнено туди крокує. Наприкінці минулого року Валентин виграв турнір серії Card Player Poker Tour у Лас-Вегасі, за що заробив 136 тисяч доларів. Загалом у живих турнірах він уже виграв майже пів мільйона доларів, а тепер от додає до цього серйозні успіхи і в онлайн змаганнях.