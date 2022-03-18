Поки не буде миру для України, санкції проти Росії повинні стабільно зростати, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу. Він наголосив, що Росія повинна сповна відчути на собі все те, що вона зробила у війні проти України. В тому числі й за допомогою санкцій проти агресора.

Володимир Зеленський заявив, що зараз тривають обговорення про наступний пакет санкцій проти Росії. Його має ввести Євросоюз.

"Обговорюємо наступний пакет санкцій проти Росії. Достатньо вагомий. Щоб вони відчули, що кожна ракета проти нашої держави, кожна бомба, кожен постріл мають свою ціну. Для російського бюджету, для російських компаній, для російських амбіцій та для конкретних людей, які уособлюють російську владу. І поки не буде миру для України, санкції проти Росії повинні стабільно зростати", – наголосив Президент.

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Володимир Зеленський подякував усім компаніям та громадським ініціативам, які долучаються до бойкоту Росії. Як приклад він навів шведську профспілку портових працівників, яка обіцяє не обслуговувати всі судна, повʼязані з Росією.

"Це правильно. Це хороший приклад, який мають наслідувати всі громадські структури, усі профспілки та бізнес-асоціації. Якщо не зупинити Росію зараз, якщо не покарати Росію зараз, то інші агресори у світі почнуть інші війни. У різних регіонах світу. На різних континентах. Всюди, де якась держава мріє підкорити сусідів. Діяти треба зараз, щоб усі інші потенційні агресори бачили, що війна – це тільки збитки й жодної вигоди", – заявив Володимир Зеленський.