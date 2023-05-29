Поки не війна: що насправді відбувається між Іраном та Афганістаном

Напередодні прикордонники Ірану та Афганістану влаштували стрілянину. Йдеться про суперечку щодо прав на воду.

Це вже третя сутичка, яка відбувається на кордоні. Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.

Важливо Постріл із рекордної відстані: відомий снайпер розповів, як ліквідував бойовиків Талібану

Боротьба за ресурси

Кордон між Іраном та Афганістаном становить 945 кілометрів. Він проходить через міста з річкою Гільменд. Існує угода, за якою вода розподіляється між двома країнами, є невелика дамба. Розподіляє цю воду здебільшого Кабул, Афганістан. Цьогоріч рівень води впав, і почалися розбіжності про частки води в кожного з них.

Афганістан не відмовляється від попередніх домовленостей, але через те, що рівень води знизився, не дозволяє Ірану брати стільки, скільки й зазвичай.

Іранці не повірили й попросили доступ своїх спеціалістів, щоб вони зайшли й перевірили. Проте Афганістан відмовив,

– відзначив журналіст.

На тлі всього цього почалася невелика стрілянина. Були застосовані і міномети, і артилерія. Зранку 29 травня стало відомо, що представники прикордонних служб двох країн – таліби та іранці – домовилися про тимчасове перемир'я. Вони будуть розслідувати інцидент. Це питання не має політичного характеру, це питання боротьби за ресурси.

"Афганістан не оголосив війну Ірану. Те, що сторони зустрілися, бій зранку був припинений і почали обговорювати, як не допускати цього, свідчить про те, що це боротьба за ресурси. Але далі будемо спостерігати", – зауважив Фараджаллах.

Таліби звикли воювати

Командири Талібану заявляють, що готові захопити Іран. Ці погрози є порожніми. Річ у тім, що талібські лідери вертають Афганістан у далекі й темні часи – позбавили дівчат права навчатися, закрили медіа і так далі. Вони заборонили усе, що можна.

"Треба про щось заявляти, щоб утримувати владу. Треба комусь "оголосити війну". То туркменам, то ІДІЛу, то ще комусь. Усі розуміють, що шиїти – це основна загроза. Звісно, у них (талібів – 24 Канал) немає ні ресурсів, ні бажання, ні можливостей", – констатував Фараджаллах.

Але диктаторські режими й терористичні організації активно застосовують такий підхід, щоб мобілізувати внутрішню обстановку у народу й утримувати свою владу.

Крім того, вони намагаються привернути увагу міжнародної спільноти, щоб їм допомогли. Але усі розуміють, що таліби – нам не союзники. Вони не поділяють жодних демократичних цінностей,

– акцентував редактор порталу "Україна по-арабськи".

Фараджаллах запевнив, що у випадку реального вторгнення таліби наврядчи здобули б якусь перемогу проти іранських військ. Ба більше, афганських лідерів активно вербують, щоб вони працювали на Іран.

"Таліби просто звикли воювати, неважливо з ким, тому що нічого іншого робити не вміють", – підсумував журналіст.

Що відомо про сутичку