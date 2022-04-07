Поки небагато країн називають звірства росіян в Україні геноцидом, – Корнієнко

Верховна Рада незабаром звернеться до міжнародної спільноти щодо визнання воєнних злочинів Росії геноцидом українського народу. Парламентарі закликають правоохоронні органи та юристів працювати над доказами.

Про це повідомив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Постанову планують ухвалити на найближчому пленарному засіданні.

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Редакція документа ще узгоджується, – Корнієнко

Ми прийматимемо постанову про звернення щодо визнання геноциду українського народу. Її редакція ще узгоджується, адже це дуже тонкі речі, які мають бути правильно сформульовані. Поки що не багато країн і парламентів називають звірства Росії в Україні геноцидом,

– наголосив Корнієнко.

Саме тому влада шукає необхідні формулювання з міжнародними юристами, щоб все "було вивірено". Заради документації злочинів російських військових об'єднуються всі правоохоронні органи країни.

За словами Корнієнка, необхідно допомагати Офісу генпрокурора документувати ретельно все, що побачили в Бучі, Бородянці, Димері і можуть побачити в інших містах.

Дивіться моторошні кадри зі спаленої та зруйнованої Бородянки:

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що вважає дії російської армії в Україні геноцидом українського народу.