Поки Путін при владі – миру не буде, – Каспаров

Вимоги Путіна майже не змінюються, йому потрібна політична перемога. Російський диктатор прагне захопити нові території.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиціонер Гаррі Каспаров. За його словами, нормальна логіка відрізняється від позиції Путіна.

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Розумна позиція – стратегія на крах режиму Путіна, – Каспаров

Гаррі Каспаров зазначив, що здорова логіка – це коли мовиться про те, що кожне людське життя безцінне і втрата солдата чи мирного – це трагедія. Натомість для Путіна це статистика, мовляв, "просто загине ще 10 тисяч російських солдатів". Ці логіки несумісні.

Саме тому я кажу, що поки Путін перебуває при владі – миру не буде,

– сказав Гаррі Каспаров.

Для Путіна перемир'я є можливістю перегрупуватися, вважає опозиціонер. Російський президент бачить Україну як перешкоду у своїх загарбницьких та геополітичних планах. Тому якщо він не досягне успіху тепер – намагатиметься використати інші можливості.

"Вважаю, що єдиною розумною позицією для вільного світу, Заходу, є стратегія на крах путінського режиму, що лежить через перемогу України, підняття українського прапора в Севастополі", – заявив Гаррі Каспаров.

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