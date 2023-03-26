Поки російських перемог не видно: чи вводитиме Лукашенко свої війська в Україну
Загроза наступу з боку Білорусі залишається реальною. Втім, Алєксандр Лукашенко не поспішає вводити свої війська на територію України.
Тактика білоруського диктатора дуже проста. Він її неодноразово демонструва на початку атиквною , і у подальших бесідах з Владіміром Путіним. Про це 24 Каналу сказав генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.
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За словами Ягуна, йдеться про те, що Росія має продемонструвати якісь успіхи на фронті. "Візьміть Київ – тоді ми втрутимося, щоб вам допомогти" – це логіка білоруської сторони.
Коли немає успіхів на фронті, який сенс Це їхня логіка, і нам вона наразі підходить. Ніхто не збирається їх демонстративно провокувати, хоча російські спецслужби час від часу намагаються здійснювати певні дії на кордоні, щоб спровокувати білорусів на відповідь,
– наголосив генерал-майор.
Він підкреслює, що наразі м тримаємо паритет. "Так, ми тримаємо значну кількість, водночас не бачимо можливості їхнього наступу. "Тому поки цю тему можемо відкласти", – підсумував Віктор Ягун.
Як Росія намагається використати Білорусь
- Білорусь допомагає Росії готувати особовий склад окупантів для участі у війні проти України. Щоправда, Мінськ не зможе перекрити усі потреби російських загарбників.
- За словами військового експерта Петра Черника, як би українці не ставилися до Білорусі, не можна її недооцінювати. З 1991 року білоруси приділяли достатньо уваги власному війську. Тому зараз система підготовки у них перебуває хоч і на радянський лад, але на доволі високому рівні.
- Росіяни діють абсолютно логічно, вважає Черник, адже використовують весь потенціал невеликої білоруської армії та їх навчально-матеріальної бази. Нехтувати цим не можна.
- Як наголосив військовий експерт, Росія дійсно використовує білоруські спроможності, щоб поповнити власний запас техніки. Однак відновити його на довоєнний рівень у найближче десятиліття окупанти точно не зможуть. Аж надто значні втрати російські загарбники зазнали у війні проти України.
- "В тих обсягах це неможливо. На війні знищено вже поза 3500 танків. Це величезна цифра. В Афганістані СРСР втратив 147 танків. Повністю перекрити потреби Росії Білорусь не зможе. Але якусь частину – так", – вважає Черник.