В Україні відбулася зустріч президента України з главами держав наших союзників. Глави Польщі, Естонії, Латвії та Литви прибули в Україну, щоб обговорити подальші кроки для боротьби з російськими окупантами.

На зустрічі президентів була обговорена не лише подальша співпраця, а й фіксація усіх злочинів, які скоїла Росія проти України. Агресор повинен відповісти за усі ті жахіття, які вчинив на нашій землі.

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Суд над Росією

Україна та західні партнери фіксують усі звірства, які скоїли росіяни. На думку президента Латвії Егілса Левітса, злочини Росії виходять за будь-які рамки права.

Ми бачили на власні очі ті жахи, які скоїли росіяни. Скоєно воєнні злочини. За це має настати відповідальність. Також треба зробити спеціальний суд, адже зараз немає такого суду, в якому можна було б розглядати агресію Росії,

– сказав Левітс.

Він також додав, що процеси в міжнародних судах вже тривають, тому від відповідальності не вдасться втекти ані Путіну, ані жодному з тих, хто виконував його накази.

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