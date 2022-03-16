Поки танки окупантів тонуть в болотах, танкові війська ЗСУ нищать ворога: потужне відео

16 березня 2022 , 08:45
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Джерело:

пресслужба Генштабу ЗСУ

Окупанти намагаються атакувати Україну з різних напрямків, однак їм нічого не вдається. Наші захисники активно чинять опір російським військовим.

Танкові війська Збройних Сил України нищать ворога. Відео оприлюднило оперативне командування "Захід".

Важливо ЗСУ змогли піти в контрнаступ і завдати нищівних ударів по окупантах

"Друга армія світу" відчуває, як її нищить ЗСУ

Поки танки окупантів тонуть в українських болотах, сталева кавалерія України знищує російських бойовиків.

"Друга армія світу" добре це відчуває. Бо поки вони пиячили, ми - тренувались,
– мовиться в публікації.

Танкові війська ЗСУ нищать ворога: дивіться відео

 

Автор: Анастасія Мигидюк