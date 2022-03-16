Поки танки окупантів тонуть в болотах, танкові війська ЗСУ нищать ворога: потужне відео
16 березня 2022 , 08:45Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Генштабу ЗСУ
Окупанти намагаються атакувати Україну з різних напрямків, однак їм нічого не вдається. Наші захисники активно чинять опір російським військовим.
Танкові війська Збройних Сил України нищать ворога. Відео оприлюднило оперативне командування "Захід".
Важливо ЗСУ змогли піти в контрнаступ і завдати нищівних ударів по окупантах
"Друга армія світу" відчуває, як її нищить ЗСУ
Поки танки окупантів тонуть в українських болотах, сталева кавалерія України знищує російських бойовиків.
"Друга армія світу" добре це відчуває. Бо поки вони пиячили, ми - тренувались,
– мовиться в публікації.
Танкові війська ЗСУ нищать ворога: дивіться відео