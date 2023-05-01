Поки тільки фото, – у ГУР відреагували на появу зображення Буданова у Москві

На вулицях Москви з'явились фото керівника української розвідки Кирила Буданова. У ГУР МО прокоментували появу світлин начальника ГУР МО в Росії.

Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі одного з телеканалів заявив, що російську владу лякає те, що вона втрачає контроль над ситуацією вже навіть на території Москви, пише 24 Канал.

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У ГУР кажуть, що "далі буде"

Коментуючи світлини з Будановим у Москві, Юсов зіронізував і сказав "поки що тільки фото".

Вся сила режиму Путіна, яку можна тільки уявити, вона сконцентрована у Москві. І навіть там вони не можуть контролювати процес. І не можуть контролювати появу – поки ми говоримо про зображення – керівників українських спецслужб,

– заявив представник ГУР МО.

Він додав, що "далі буде", зокрема за участю самих росіян, оскільки в Росії є велика кількість громадян – як етнічні росіяни, так і представники корінних народів, – які вже готові до боротьби з режимом Путіна і розуміють, що це внутрішня окупація.

"Вони борються та виявляють свою готовність абсолютно по-різному", – сказав представник ГУР.