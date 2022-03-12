Поки з Тростянця евакуйовували людей, окупанти обікрали станцію швидкої

12 березня 2022 , 20:14
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Джерело:

телеграм Суспільного

У Тростянці, що на Сумщині, вдалось евакуювати людей через "зелений коридор". У цей час окупанти обікрали місцеву станцію невідкладної швидкої допомоги.

Відповідну інформацію журналістам розповів мер Тростянця Юрій Бова.

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Під час "зеленого коридору" орки цинічно обікрали станцію швидкої

12 березня поки з Тростянця евакуйовувалося населення, військові Росії обікрали станцію невідкладної швидкої допомоги,
– мовиться у повідомленні.  

Зокрема Юрій Бова розповів, що окупанти вкрали:

  • 5 автомобілів, зокрема – 3 швидкої допомоги;
  • медикаменти;
  • а також техніку.

"Також здійснили напад на будівлі міської ради, поліції, палацу дітей та юнацтва", – розповів міський голова Тростянця.

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Автор: Діана Квасневська