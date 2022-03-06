Поки в Україні війна, КНДР тихенько випробувала супутник-шпигун

Північна Корея провела друге "важливе" випробування шпигунського супутника. Про це рапортувало державне інформагентство країни KCNA.

Це, нагадаємо, усього через день після того, як стало відомо про запуск балістичної ракети з країни, причому вдруге за тиждень. На тлі вторгнення Росії в Україну це у Заходу теж викликає занепокоєння.

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КНДР запустила супутник-розвідник. Щонайменше, вона сама так заявила. Це був другий такий запуск за тиждень та дев’ятий запуск ракети у 2022.

Що примітно, запуск відбувся за кілька днів до президентських виборів у Південній Кореї (призначені на 9 березня).

Також запуск викликав засудження з боку урядів США, Південної Кореї та Японії, які побоюються, що КНДР готується провести велике випробування зброї у найближчі місяці.

На тлі війни в Україні, яку розв'язала Росія, створення ще одного небезпечного осередка, м'яко кажучи, турбує міжнародну спільноту.

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