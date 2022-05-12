Поки війна: з українців заборонили примусово стягувати борги за комуналку

Відтепер з громадян України не будуть примусово стягуватись заборгованості за житлово-комунальні послуги. Відповідний закон сьогодні прийняла Верховна Рада України.

Заборона буде діяти до кінця воєнного стану. Ознайомитись з текстом закону можна за посиланням.

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Закон забороняє примусове виконання судових рішень проти боржників, які є: юридичними особами, які здійснюють діяльність з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії. Також до цього списку віднесли особи, які працюють з водопостачання та водовідведення.

Зокрема, закон на стороні в тих осіб, які здійснюють діяльність з вирощування сільськогосподарських культур, тваринництва, виробництва харчових продуктів, надання доступу до мережі Інтернет, виробництва вакцин, дослідження у галузі біологічних наук, космічну діяльність.

Також закон торкається й підприємств оборонно-промислового комплексу, органів військового управління, з'єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів установ вищої освіти, установи та організації, що входять до складу Збройних Сил України, підприємств залізничного транспорту.

У Верховній Раді зазначили, що відповідно до закону, у період дії воєнного стану постанову або інший процесуальний документ, винесені у виконавчому провадженні приватним виконавцем, якщо вони суперечать вимогам закону, можуть бути скасовані постановою керівника органу державної виконавчої служби, що входить до складу Міністерства юстиції, або керівника структурного підрозділу територіального органу Мін'юсту.

Згідно із законопроєктом, змінено порядок притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності.

Також у період воєнного стану не проводяться планові та позапланові перевірки приватних виконавців, не діє Дисциплінарна комісія приватних виконавців при Міністерстві юстиції.

Комунальні платежі у час війни:

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що з 24 лютого і до кінця війни мешканцям міста спишуть усі борги за комунальні послуги.

У Тростянці Сумської області після звільнення від ворожої окупації скасували нарахування за воду у березні. Це ж планують зробити і з газом та електроенергією.

У Києві рівень оплати за комунальні послуги становить понад 55%. Кияни платять за комунальні послуги попри війну Росії проти України.

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