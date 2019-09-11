Поки про це говорить лише Україна, – адвокат Фейгін про новий обмін полоненими

У команді президента Зеленського розповіли, що працюють над тим, аби новий обмін полоненими з Росією відбувся ще до кінця 2019 року. Проте про це поки що говорить тільки українська сторона.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів Марк Фейгін, адвокат звільненого з полону Романа Сущенка.

Зверніть увагу! Путін своє не упустить, – адвокат Фейгін прокоментував обмін полоненими

Фейгін наголосив, що не чув жодного натяку на те, що Москва готова міняти українських політв'язнів саме на тих, кого з росіян зараз утримують в Україні. Ба більше, громадян РФ Україні, на яких могли б поміняти кримських татар, залишається зовсім мало.

Те, що Путін віддасть просто так понад 100 осіб – це я насилу уявляю. Думаю, що це буде важкий процес,

– переконаний правозахисник.

Він також зазначив, що не береться говорити про те, чи відбудеться ймовірний обмін ще до кінця 2019 року.

"Та якщо відбудуться переговори у "нормандському форматі", то це питання точно та обговорюватимуть. Вирішиться воно чи ні – це поки що загадка", – додав російський адвокат.

Раніше помічник президента Андрій Єрмак зазначив, що повернення в Україну 35 бранців Кремля – це перший крок, за яким будуть і наступні звільнення наших громадян з російського полону. Крім цього, про перспективи ймовірного обміну говорила й українська омбудсвумен Людмила Денісова.

Хто та як повернувся з полону РФ напередодні? Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" 7 вересня, приблизно о 14:00.



На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.



Хто повернувся з російського полону / Інфографіка 24 каналу



Хто повернувся з російського полону / Інфографіка 24 каналу