У мережі поширюють відео з покійним сенатором Маккейном, в якому він передбачив дії Путіна
Ще 2014 року Джон Маккейн попереджав про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Відеоролик з інтерв'ю покійного сенатора став вірусним в соцмережах.
Його активно постять на свої сторінки інтернет-користувачі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мережу.
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Маккейн передбачив повномасштабне вторгнення російських військ в Україну
У 2014 році Джон Маккейн, що був сенатором від штату Аризона, розкритикував політику керівництва США щодо подій в Україні. Він стверджував, що американська влада "не хоче провокувати Росію" та не ділиться з Україною своїми розвідданими.
Ніщо так не провокує Владіміра Путіна, як слабкість,
– зазначив тоді сенатор.
Зауважимо, що Джон Маккейн неодноразово наголошував на необхідності підтримки України та наданні країни зброї для боротьби з агресором. Політик пояснював, що головна мета диктатора – відновлення Російської імперії.
Водночас, Маккей підкреслював, якщо Путіну вдасться захопити Україну, то далі він спробує напасти на Молдову та країни Балтії. Пророцтво сенатора з 2014 року справдилося і Росія 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
Фрагмент з інтерв'ю 2014 року швидко став вірусним. Користувачі дивуються, як покійний сенатор Маккейн вже тоді розумів наміри росіян.
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