Тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Олександр Поклад підписав документ про загрозу теракту проти генерала Сергія Дуки. Примітно, що адвокат генерала звернувся до спецслужби із запитом саме в день, коли його підзахисному оголосили підозру.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на документ, отриманий від Національного антикорупційного бюро України.

Що відомо про лист Поклада щодо загрози замаху на Дуку?

Відповідь СБУ на запит адвоката датована 6 листопада – днем судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Дуці.

За даними журналістів, адвокат генерала СБУ Сергія Дуки звернувся до спецслужби 4 листопада. Саме цього дня НАБУ повідомило генералу про підозру.

У відповіді, підписаній Олександром Покладом 6 листопада, йшлося про загрозу теракту проти Дуки та членів його родини.

Зокрема, у документі стверджується, що російські спецслужби створили міжвідомчу розвідувально-диверсійну мережу, яка збирає інформацію про керівників структурних підрозділів Центрального управління СБУ.

За версією спецслужби, росіяни намагаються встановити місця перебування посадовців, їхні маршрути пересування та транспортні засоби, щоб у майбутньому організувати замахи.

У листі зазначається, що для цього можуть використовувати саморобні вибухові пристрої або здійснювати напади під час безпосереднього контакту з ціллю.

До підготовки таких злочинів, за твердженням СБУ, російські спецслужби залучають представників транснаціональних злочинних угруповань, які діють в Україні.

Самого Дуку, як стверджується в документі, могли обрати ціллю через його участь у бойових діях та керівництво підрозділами СБУ, військовослужбовці яких воюють проти Росії.

Чому судове засідання у справі Дуки закрили від журналістів?

6 листопада Вищий антикорупційний суд розглядав клопотання про взяття генерала під варту. Засідання вирішили провести в закритому режимі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що СБУ нібито звернулася до суду з попередженням про можливий теракт.

Журналісти hromadske звернулися до ВАКС із запитом, чи справді суд отримував таке повідомлення. Там відповіли, що відповідна інформація має гриф "Для службового користування".

Водночас документ, який журналісти отримали від НАБУ, свідчить, що відповідь на запит адвоката Дуки за підписом Поклада надійшла саме 6 листопада.

Що відомо про справу генерала СБУ Сергія Дуки?

Як повідомляв 24 Канал, Сергій Дука є фігурантом операції "Карфаген". НАБУ та САП підозрюють його в участі у злочинній організації, яка, за версією слідства, забезпечувала прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

13 листопада за генерала внесли повну заставу в розмірі 65 мільйонів гривень, після чого він вийшов із СІЗО. Адвокат Дуки заявляв, що генерал перебуває під охороною спецпідрозділу "Альфа", оскільки нібито є у російському списку на знищення.

Уже 18 листопада Дука прокоментував збір коштів на заставу. Він заперечив, що співробітників СБУ примушували перераховувати гроші. За інформацією ВАКС, усю суму внесли 1636 окремими платежами.