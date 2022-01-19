Поклонська заявила, що на неї нібито готували замахи

Колишня так звана "кримська прокурорка" Наталія Поклонська заявила, що їй повідомляли про можливі замахи на неї. Однак з Україною це жодним чином не пов'язано.

За словами Поклонської, їй нібито телефонували і попереджали про те, що її хочуть підірвати. Сама "прокурорка" заявила, що з Україною це ніяк не пов'язано.

Зверніть увагу Поклонська заявила, що не буде послом у Кабо-Верде

Проти Поклонської буцімто готували теракт

Наталія Поклонська заявила, що невідомий чоловік, який їй телефонував, повідомляв про можливий теракт. Однак сама "кримська прокурорка" переконана, що ці події ніяк не пов'язані з Україною.

Зокрема Поклонська відзначила, що чоловык, який їй телефонував, не є громадянином України. Щобільше, за словами "кримської прокурорки" він має проблеми з психікою.

Призначення Поклонської послом в Кабо-Верде: головне

У жовтні 2021 року очільник Кремля Володимир Путін підписав наказ про призначення колаборантки Наталії Поклонської послом в африканській країні Кабо-Верде.

Спершу Поклонська заявляла про те, що це призначення є честю для неї. Однак 19 січня стало відомо, що вона відмовилася від посади.

В Україні колаборантку підозрюють в державній зраді.

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, останнім часом з Поклонською "відбувається щось не те". Спершу вона процитувала пісню Скрябіна, потім визнала борщ українською стравою. Піком цього стало те, що після призначення послом в Кабо-Верде "кримська прокурорка" почала критикувати російську владу.