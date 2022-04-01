Покрали навіть кавоварки та чайники: нові подробиці, як окупанти втікали з ЧАЕС

Російській окупанти вийшли з Чорнобильської атомної електростанції, яку контролювали з 24 лютого. Покидаючи станцію, "друга армія" крала навіть кавоварки та чайники.

Відповідну інформацію в ефірі каналу "Рада" голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко. Це трапилось 31 березня – на 36 день війни та у день виходу окупантів з ЧАЕС.

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Покидаючи ЧАЕС, окупанти крали навіть чайники

Євген Крамаренко розповів, що ще вранці 31 березня з ЧАЕС почала виїжджати російська техніка. Потім так званий окупант Якушев з позивним "Дев'яностий" під примусом запропонував скласти так званий "акт". Зокрема окупанти погрожували забрати працівників з собою у Білорусь.

Після підписання акту солдати почали мародерити – почали виносити виносити цінні речі, пакувати в техніку, що ще залишилася на майданчику Чорнобильської АЕС, та частково виїжджати. Співробітники в цей час перебували на своїх робочих місцях і їм було заборонено виходити з диспетчерських та кабінетів,

– пояснив директор Держагенства.

Орієнтовно десь після 2 – 3 годин, коли стало тихо, працівники обійшли станцію ЧАЕС. На території вже не було окупантів. Додав, що окупанти багато речей вони забрали з собою. Окрім того, окупанти:

на території ЧАЕС нічого не лишили, але співробітники бояться виходити за територію та дуже обережно нею пересуваються, бо, можливо, там є вибухівка;

вкрали більш – менш цінні речі – комп'ютери, якісь там кавоварки, чайники, декілька контейнерів з майном, яке перебувало на Чорнобильській АЕС.

Ба більше, відомо, що окупанти з території готелю в місті Чорнобилі вкрали сервізи, виделки, ложки, тарілки. Проте наразі у цьому пересвідчитись поки неможливо.