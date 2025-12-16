За останній час ситуація біля Покровська погіршилась, – генерал-лейтенант у відставці
- На Покровському напрямку фіксують найбільше атак, він є пріоритетом для Росії, яка намагається захопити Покровськ і Мирноград.
- Важка ситуація з логістикою, а гарнізон у Мирнограді змушений воювати "в кругову".
У Кремлі продовжують демонструвати, що не хочуть зупинятися. Це яскраво видно на прикладі Покровська, де фіксують чи не найбільше атак за добу.
Зараз повідомляють про 150 боєзіткнень на всій лінії фронту, з яких 40 припадає саме на Покровськ. Як зауважив в ефірі 24 Каналу генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, це досить великі показники.
Сили оборони б'ються за логістику
Така кількість атак підтверджує, що Покровсько-Мирноградська агломерація залишається пріоритетом для ворога. Росія не відступить від планів захопити ці два міста.
"Там наші оборонці б'ються за логістичні шляхи. Ворогу вдалося зайти й закріпитися на більшій частині Покровська, але ми отримали додаткові сили, якими намагаємось утримувати логістику, для підрозділів, які діють безпосередньо в Покровську", – наголосив Ігор Романенко.
Бої біля Покровська: дивіться на карті
До того ж через північ Покровська відбувалося логістичне забезпечення гарнізону у Мирнограді. Зараз він веде бойові дії "в кругову", що є дуже непросто не тільки з погляду логістики, але й бойової роботи. Зараз потребує відповіді головне питання – пробивати там коридор чи виводити війська з Мирнограда.
Ситуація стає ще важчою, доходить до рівня критичної. На жаль, бої уже йдуть навколо села Гришине. На півночі від Покровська й Мирнограда ще діють логістичні шляхи,
– додав Ігор Романенко.
Поки вони будуть – є можливість утримувати позиції та вести бойові дії. Але також потрібно своєчасно оцінювати ситуацію, робити це не тільки політично, але й з військового погляду. Втім усі розуміють військово-політичне значення Покровська і Мирнограда, де ситуація за останній час погіршується.
Останні новини з Покровська
На цьому напрямку дуже складна ситуація з логістикою. Шляхи постачання перебивають дрони, артилерія. Ворога потрібно максимально відтіснити від дороги, бо наразі постачання провізії, боєкомплекту здійснюють квадрокоптерами або іншими методами.
У Верховній раді наголосили, що наразі не мовиться про катастрофічний сценарій у Покровську. Ворог не може вийти на оперативний простір. Втім ситуація динамічно змінюється, велика увага звернена на фланги, які мають бути міцними.
Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що наразі кількість боєзіткнень на фронті одна з найбільших за весь час повномасштабної війни. На Покровському напрямку Сили оборони звільнили 16 квадратних кілометрів у північній частині міста.