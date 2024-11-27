Росіяни на підступах до Покровська: в ЗСУ розповіли, чи готове місто до оборони

Зовсім скоро вже можуть розпочатися бої за Покровськ. Водночас оборона міста значно покращилася порівняно з минулим роком.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на військовослужбовця ЗСУ Євгена Ієвлєва в коментарі для "РБК-Україна". Зокрема, побудовано нові фортифікації, які значно міцніші та краще сплановані, ніж ті, що були минулого року.

Дивіться також Росіяни з автоматів розстріляли 5 українських бійців у Покровському районі, – прокуратура

Чи готовий Покровськ до оборони

На превеликий жаль, воно все до того йде (до боїв за Покровськ - 24 Канал). Я дуже сподіваюся, що те що я бачу власними очима, і сподіваюсь, що є речі яких я не бачу, що вони дозволять втримувати й Покровськ, і інші населені пункти якомога довше,

– заявив Ієвлєв.

За його словами, українські військові та командування здійснили значну роботу, щоб виправити помилки в обороні.

"Те що бачу навколо Мирнограда та Покровська, підготовка оборони в рази якісніша, ніж це було раніше", – зазначив військовий.

Він зазначив, що відповідальність за побудову фортифікацій більше взяла на себе президентська вертикаль влади, а сам процес організовують військові адміністрації.

Те що було ще рік тому і те що зараз це абсолютно різні по якості роботи. Тут не треба в комплекс один поєднувати піхотні стачі чи нестачі та побудову фортифікацій. На превеликий жаль всі знають що піхоти не забагато, навіть є певний дефіцит,

– додав Ієвлєв.

За його словами, чим краще підготовлені та численніші оборонні споруди, тим легше буде стримувати ворога в умовах нестачі піхоти.

"Чи то вручну виритому бліндажі в посадці тримати ворога, чи то в підготовлених рубежах, де повно і бетону і лісу і глибоко закопані й на вірних рубежах вже відносно досвіду. Тому відверто скажу, що в цьому плані маю позитивні очікування що все ж таки вдасться втримувати ворога на підступах до Покровська, Мирнограда і всіх інших міст і кожного квадратного метра України", – зазначив військовий.