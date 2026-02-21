Росіяни посилили тиск у районах Родинського та Гришиного: у ЗСУ пояснили ворожий намір

На Покровському напрямку тривають активні бої. Ворог намагається повністю окупувати Покровськ і Мирноград. Задля цього противник хоче взяти ці міста у "кліщі".

З метою повної окупації Покровська і Мирнограда росіяни посилюють тиск, зокрема, у районах населених пунктів Родинське та Гришине. Про це повідомляє "Угруповання військ "Схід"".

Що задумав ворог на Покровському напрямку?

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Внаслідок активної роботи ворожих дронів логістика українських сил суттєво ускладнена, але забезпечується.

Загалом за минулу добу га Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка та у бік Новоолександрівки, Кучерового Яру, Сергіївки, Новопавлівки.

Російські війська активізували спроби оточити Покровськ і Мирноград. Вони посилили тиск з напрямків Котлиного та Родинського. Українські сили оборони протидіють цим діям: посилили аеророзвідку та додатково мінують можливі шляхи просування ворога.

Наші підрозділи проводять пошуково-ударні операції, щоб зупинити росіян і не дати їм просунутися далі. Знищують також транспорт, який противник використовує для штурмів. Такі ж дії тривають у Мирнограді та навколо міста. Ворог і надалі застосовує тактику малих піхотних груп, що суттєво виснажує його особовий склад.

Яка ситуація у районі Мирнограда і Покровська?