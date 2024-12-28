Покровськ повністю залишився без світла

Наразі у Покровську, що на Донеччині, немає електропостачання. Все місто аварійно знеструмлене.

Час відновлення постачання електроенергії поки що невідомий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Покровську МВА.

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Що відомо про відключення світла в Покровську

Наразі не вдалося встановити причину зникнення електрики. Енергетики з'ясовують, що могло спричинити знеструмлення.

Зазначимо, що Покровськ постійно перебуває під російськими обстрілами. Росіяни невпинно атакують місто та тероризують мирне населення. Наразі російські військові хочуть прорватися через фланги, щоб оточити Покровськ. Однак, попри спроби потрапити в місто, боїв на його околицях поки що немає.

На Покровському напрямку тривають важкі бої. Зараз російська армія має перевагу в живій силі. За словами речника оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктора Трегубова, бої поблизу міста мають дуже жорсткий характер, адже росіяни кидають вперед всі наявні сили та намагаються прорвати оборону українських військ.