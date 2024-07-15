Ситуація змінилася, – військовий експерт про бої на Покровському напрямку

Бої в районі Покровська не припиняються, ворог чинить величезний тиск. Збройні Сили роблять все, щоб зупинити просування агресора.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, додавши, що ситуація на цьому напрямку не надто хороша. Ворог хоче наблизитися до важливої логістичної траси.

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Куди рухається ворог на Донеччині

"Росіяни наступають на дорогу на Мирноград, Краматорськ. Це загрожує і Краматорську, і Часовому Яру, і Торецьку. Адже окупанти можуть перерізати одну з ліній постачання і це дуже сильно ускладнить нашу логістику", – розповів Павло Нарожний.

Противник також атакує в напрямку Часового Яру. Там дуже важка ситуація. Речник ОСУВ "Хортиця" заявляв, що боєзіткнення відбуваються цілодобово. Якщо вони стихають в одну місці, то починаються в іншому.

Ситуація на Донеччині: дивіться на карті

Яку зброю застосовує противник

"Майже на всіх ділянках фронту за пів року ситуація доволі сильно змінилася. У Росії тепер значно менше бронетехніки, вони її використовують дозовано", – зауважив військовий експерт.

Причина цього – великі втрати. Тому зараз більшість атак йде без підтримки танків. Натомість окупанти використовують багі, мотоцикли, автомобілі, легку техніку. БМП чи БТР складно побачити.

Якщо говорити про Харківський напрямок, то там загалом було дуже мало сучасних танків. Там більше Т-62, який по суті не є танком, а певним видом бронетаксі. А на інших ділянках є Т-90, Т-72, тобто сучасні танки,

– розповів Павло Нарожний.