"Тіла цивільних вже повсюди": фотографи Ліберови показали, як виглядає Покровськ сьогодні
- Українські фотографи Костянтин та Влада Ліберови показали наслідки щоденних обстрілів Покровська, де через постійні атаки місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи.
- Костянтин Ліберов зазначив, що в місті панує хаос через засідки FPV на оптоволокні, а щоденні удари КАБами призводять до смертей місцевих мешканців, тіла яких залишаються на вулицях.
Українські фотографи Костянтин та Влада Ліберови показали жахливі наслідки щоденних обстрілів Покровська. Через постійні атаки місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи, а цивільні мешканці гинуть просто на вулицях.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ліберових у Instagram.
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Як сьогодні виглядає Покровськ
Костянтин Ліберов розповів, що потрапив у Покровськ разом з військовими 93 бригади Холодний Яр. За його словами, поїздку планували кілька днів і кілька разів вона відкладалася, адже всі дороги, які ведуть до міста, контролюються російськими дронами на оптоволокні.
Дорога смерті тут – кожна дорога. Засідки FPV на оптоволокні – це нові реалії цієї війни. Тож всі пересування перетворились на лотерею, фактично напряму залежну від погоди, вітру та удачі. Через відсутність логістики те, що відбувається зараз в місті, вже сміливо можна назвати гуманітарною катастрофою,
– зазначив Костянтин.
Він додав, що ворог щодня завдає 30 – 60 ударів КАБами по Покровську, через що гинуть місцеві мешканці.
Як виглядає Покровськ після російських обстрілів / Фото Ліберових
"Тіла цивільних вже можна зустріти повсюди. Вивозити їх більше немає можливості та й немає кому. В кращому випадку – наспіх прикопують сусіди у дворах. В гіршому – вони просто лишаються там, де їх зустріла смерть від російського снаряду: вдома чи на вулиці. Від цього неможливо сховатись", – розповів фотограф.
Нагадаємо, що на початку квітня була інформація про те, що росіяни намагаються перетнути трасу Покровськ – Костянтинівка. Тоді речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що Сили оборони роблять усе можливе, аби стримати ворога.