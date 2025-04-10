"Тіла цивільних вже повсюди": фотографи Ліберови показали, як виглядає Покровськ сьогодні

Українські фотографи Костянтин та Влада Ліберови показали жахливі наслідки щоденних обстрілів Покровська. Через постійні атаки місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи, а цивільні мешканці гинуть просто на вулицях.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ліберових у Instagram.

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Як сьогодні виглядає Покровськ

Костянтин Ліберов розповів, що потрапив у Покровськ разом з військовими 93 бригади Холодний Яр. За його словами, поїздку планували кілька днів і кілька разів вона відкладалася, адже всі дороги, які ведуть до міста, контролюються російськими дронами на оптоволокні.

Дорога смерті тут – кожна дорога. Засідки FPV на оптоволокні – це нові реалії цієї війни. Тож всі пересування перетворились на лотерею, фактично напряму залежну від погоди, вітру та удачі. Через відсутність логістики те, що відбувається зараз в місті, вже сміливо можна назвати гуманітарною катастрофою,

– зазначив Костянтин.

Він додав, що ворог щодня завдає 30 – 60 ударів КАБами по Покровську, через що гинуть місцеві мешканці.

Як виглядає Покровськ після російських обстрілів / Фото Ліберових

"Тіла цивільних вже можна зустріти повсюди. Вивозити їх більше немає можливості та й немає кому. В кращому випадку – наспіх прикопують сусіди у дворах. В гіршому – вони просто лишаються там, де їх зустріла смерть від російського снаряду: вдома чи на вулиці. Від цього неможливо сховатись", – розповів фотограф.

Нагадаємо, що на початку квітня була інформація про те, що росіяни намагаються перетнути трасу Покровськ – Костянтинівка. Тоді речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що Сили оборони роблять усе можливе, аби стримати ворога.