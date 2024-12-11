Покровськ повністю залишиться без газу: облгаз звернувся до людей, які досі перебувають у місті

Мешканців Покровська, які залишаються у місті, попередили про відключення газопостачання. Причиною стали бойові дії.

Призупинять подачу газу у четвер, 12 грудня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Донецькоблгаз.

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У Покровську не буде газу

Газопостачання у Покровську змушені припинити через загострення ситуації, пов'язаної з повномасштабним вторгненням Росії.

Впродовж останніх місяців фахівці АТ "Донецькоблгаз", попри обстріли, робили все можливе, щоб жителі Покровська отримували природний газ та могли користуватися його благами,

– написали газовики.

Газопроводи Покровська через бойові дії зазнали значних пошкоджень. Нині через постійні російські обстріли ліквідовувати наслідки неможливо.

У Донецькоблгазі також попросили абонентів, якщо це можливо, перекрити газові крани на газових приладах та на газопроводі до приладів, а у приватному секторі – запірний пристрій на газопроводі-вводі до будинку.

Зверніть увагу! Для розв'язання питань щодо обліку газу працює контакт-центр Донецькоблгазу. Єдиний номер: 0 800 100 104.