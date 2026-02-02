Врятували бійців ЗСУ від полону: військові ліквідували ДРГ окупантів біля Покровська

Під час штурму під Покровськом росіяни захопили чотирьох бійців ЗСУ. Українські військові вирвались з російського полону завдяки роботі аеророзвідки та FPV-дронів.

Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

Дивіться також Росіяни здійснили механізований штурм поблизу Покровська: чим це скінчилося

Як дрони врятували від полону?

Як розповіли бійці, російська ДРГ штурмувала спостережний пункт біля Покровська. Тоді вони захопили чотирьох українських військових.

Ворожа група опинилась під прицілом української аеророзвідки, яка патрулювала місцевість.

До операції долучилися ударні FPV-дрони 25-ї ОПДБр, 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша та суміжних підрозділів. ЗСУ скористались моментом і врятувались під час роботи дронів по окупантах.

БпЛА били по росіянах та рятували бійців ЗСУ: дивіться відео

Наближення рою FPV-дронів дезорієнтувало противника й відволікло його увагу. Цим скористалися українські військові – і їм вдалося вирватися з ворожого полону,

– написали військові.

Росіяни намагались сховатись, але по них відпрацювали понад десять ударних БпЛА. Як додали захисники, у результаті бою групу противника було знищено.

Які втрати Росії на війні?