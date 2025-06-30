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24 Канал Новини України Тривають важкі бої: росіяни намагаються розвинути наступ на Покровськ та блокувати агломерацію
30 червня, 14:48
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Тривають важкі бої: росіяни намагаються розвинути наступ на Покровськ та блокувати агломерацію

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Російські війська штурмують Покровськ.
  • ЗСУ повідомили про ситуацію та важкі бої на цьому напрямку.

Ворожі сили країни-агресорки продовжують активно атакувати на Покровському напрямку. Загарбники намагалися заблокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку атаки ворожих сил зосереджувалися в районах Русиного Яру, Новоекономічного, Полтавки, Володимирівки, Разіного та Мирного. 

З метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації російські окупанти атакували українські підрозділи неподалік Миролюбівки та Променю. 

Крім цього, агресор намагався просуватися в бік Удачного, Троїцького, Новомиколаївки, Горіхового та Олексіївки. 

Тривають важкі бої, противник намагається розвинути наступ за рахунок реалізації чисельної переваги, 
– повідомляють військові.

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До слова, згідно з даними Генштабу ЗСУ, на фронті протягом минулої доби зафіксовано 137 боєзіткнень. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора. 