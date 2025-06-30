Тривають важкі бої: росіяни намагаються розвинути наступ на Покровськ та блокувати агломерацію

Ворожі сили країни-агресорки продовжують активно атакувати на Покровському напрямку. Загарбники намагалися заблокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку атаки ворожих сил зосереджувалися в районах Русиного Яру, Новоекономічного, Полтавки, Володимирівки, Разіного та Мирного.

З метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації російські окупанти атакували українські підрозділи неподалік Миролюбівки та Променю.

Крім цього, агресор намагався просуватися в бік Удачного, Троїцького, Новомиколаївки, Горіхового та Олексіївки.

Тривають важкі бої, противник намагається розвинути наступ за рахунок реалізації чисельної переваги,

– повідомляють військові.

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До слова, згідно з даними Генштабу ЗСУ, на фронті протягом минулої доби зафіксовано 137 боєзіткнень. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора.