Тривають важкі бої: росіяни намагаються розвинути наступ на Покровськ та блокувати агломерацію
- Російські війська штурмують Покровськ.
- ЗСУ повідомили про ситуацію та важкі бої на цьому напрямку.
Ворожі сили країни-агресорки продовжують активно атакувати на Покровському напрямку. Загарбники намагалися заблокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
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Ситуація на Покровському напрямку
На Покровському напрямку атаки ворожих сил зосереджувалися в районах Русиного Яру, Новоекономічного, Полтавки, Володимирівки, Разіного та Мирного.
З метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації російські окупанти атакували українські підрозділи неподалік Миролюбівки та Променю.
Крім цього, агресор намагався просуватися в бік Удачного, Троїцького, Новомиколаївки, Горіхового та Олексіївки.
Тривають важкі бої, противник намагається розвинути наступ за рахунок реалізації чисельної переваги,
– повідомляють військові.
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До слова, згідно з даними Генштабу ЗСУ, на фронті протягом минулої доби зафіксовано 137 боєзіткнень. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора.