Росіяни невпинно наступають на Покровському напрямку. Там тривають активні бойові дії. Окупанти масово обстрілюють українські позиції. Сили оборони докладають надзусиль, щоб відбивати штурми, проте у ворога з'явились нові методи маневрів.

Про це 24 Каналу розповів начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, зазначивши, що Покровський напрямок найскладніший по всій лінії фронту. Росіяни намагаються обійти місто з усіх сторін, для того, аби перерізати логістичні шляхи.

Як росіяни наступають на Покровському напрямку?

Данило Борисенко зауважив, що росіяни мають на меті взяти в кільце Покровськ, щоб в українських військових не було шляхів постачання озброєння. Окупанти для цього дуже активно використовують артилерію, баражуючі боєприпаси, та дрони на оптоволокні.

Дуже багато зусиль йде на те, щоб зупинити "тотальне просочування". Ворожа піхота по 2 – 3 людини, інколи буває по 5 – 8, йде посадками таким ланцюжком на відстані один від одного,

– сказав він.

Це відбувається для того, аби проникати в тил і робити там диверсії на логістичних шляхах. Начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону підкреслив, що на Покровському напрямку за 8 серпня 2025 року противник здійснив 45 спроб штурмових дій.

Яка ситуація поблизу Покровська: карта

"Ми стараємось як можемо, люди тут докладають надзусиль для того, щоб зробити все можливе і неможливе, аби зупинити противника", – наголосив Борисенко.

Цікаво, що росіяни вже давно не йшли у наступ механізованими колонами. Переважно військове командування відправляє піхоту, якої у них багато.

Силам оборони вдається знешкоджувати окупаційні війська, проте є випадки, коли ворогу все ж вдається заходити на певні посадки та накопичувати там сили. Українським військовим доводиться докладати додаткові зусилля, щоб зачищати ці угруповання.